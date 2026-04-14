Когда можно не приходить в ТЦК: в Минобороны объяснили уважительные причины

В Украине определен четкий перечень причин, которые позволяют военнообязанным временно не явиться в ТЦК. В то же время даже при наличии уважительных обстоятельств граждане обязаны сообщить об этом и прибыть позже.

За игнорирование вызова без надлежащих оснований предусмотрена административная или уголовная ответственность. Об этом сообщает Министерство минобороны.

Когда можно законно не появляться в ТЦК?

В Украине действует определенный перечень уважительных причин, которые дают право военнообязанным не явиться в территориальный центр комплектования после получения повестки. Речь идет исключительно об обстоятельствах, которые объективно делают невозможным прибытие в указанный срок.

Какими могут быть уважительные причины:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия там, где расположен ТЦК;

смерть близкого родственника.

В то же время даже при наличии уважительной причины гражданин не освобождается от обязанности связаться с территориальным центром комплектования. Это нужно сделать не позднее чем в течение трех дней с момента, когда лицо не смогло явиться по вызову.

После устранения причин, которые помешали прибытию, военнообязанный обязан явиться в ТЦК в течение семи дней. Таким образом, отсрочка не означает полного игнорирования вызова, а лишь дает возможность перенести дату явки.

В Министерстве обороны отмечают, что сам факт наличия уважительной причины не означает автоматического освобождения от обязанностей воинского учета. Если лицо не сообщит ТЦК или не прибудет в установленный срок без веских оснований, это будет считаться нарушением законодательства.

За такие действия предусмотрена ответственность. В зависимости от обстоятельств это может быть административное наказание в виде штрафа или даже уголовная ответственность в случае систематического уклонения.

Отдельно подчеркивается, что даже наличие бронирования или отсрочки от мобилизации не означает, что гражданина не могут вызвать в ТЦК. В таких случаях речь идет об уточнении данных или выполнении других процедур воинского учета.

