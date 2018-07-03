Неэффективное перемирие на Донбассе может пригодиться Украине: объяснение от эксперта

Неэффективные из-за нарушения пророссийских боевиков перемирия на Донбассе все же могут стать полезными для Украины. Так, пригодиться они могут в будущих судебных процессах против режима президента России Владимира Путина.

Такое мнение в интервью "Апостроф" высказал военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Несмотря на то, что эффект от перемирия минимальный, такие инициативы необходимы с точки зрения будущих судебных процессов, по которым будут представлены факты, что, например, заключенное в такой-то день перемирие было нарушено определенной стороной", – пояснил военный обозреватель.

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Все эти факты уже сейчас фиксируются СММ ОБСЕ, и в дальнейшем, в перспективе предстоящих судебных разбирательств, они будут представлены. Чем больше и чаще противник нарушает перемирие, тем хуже ему,

– подчеркнул Коваленко.

Напомним, 27 июня в Минске Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе приняла введение нового режима тишины на Донбассе, который стартовал с 1 июля. Однако пророссийские боевики в первые же сутки нарушили это перемирие.