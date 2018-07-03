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Неефективне перемир'я на Донбасі може стати в нагоді Україні: пояснення від експерта

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Перемир'я на Донбасі
Перемир'я на Донбасі / Ілюстративне фото

Неефективні через порушення проросійських бойовиків перемир’я на Донбасі все ж можуть стати корисними для України. Так, стати в нагоді вони можуть у майбутніх судових процесах проти режиму президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку в інтерв'ю "Апостроф" висловив військовий оглядач сайту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Не дивлячись на те, що ефект від перемир'я мінімальний, такі ініціативи необхідні з погляду майбутніх судових процесів, за якими будуть представлені факти, що, наприклад, укладене в такий-то день перемир'я було порушене певною стороною", – пояснив військовий оглядач.

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Всі ці факти вже зараз фіксуються СММ ОБСЄ, і в подальшому, у перспективі майбутніх судових розглядів, вони будуть представлені. Що більше і що частіше противник порушує перемир'я, то гірше йому,
– наголосив Коваленко.

Нагадаємо, 27 червня у Мінську Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі ухвалила введення нового режиму тиші на Донбасі, який стартував з 1 липня. Проте проросійські бойовики у першу ж добу порушили це перемир’я.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Перемир'я ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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