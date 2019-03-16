Неэффективные предложения Зеленского и странные выходки Ляшко:что делают политики перед выборами

Поездить на метро, сходить на экскурсию на завод, провериться на полиграфе, выпить кофе с уважаемыми банкирами – чего только не придумают кандидаты в последние недели президентской гонки чтобы запомниться избирателям и убедить их, что именно они достойны управлять государством.

Тень Гладковского преследует Петра Порошенко, пока тот ездит по Украине.

Читайте также: Порошенко в церкви и Зеленский-политик на уровне MARUV: подготовка кандидатов к выборам

В Луцке к приезду действующего президента вывесили баннер, чтобы напомнить о хищениях в оборонной сфере.



Баннер в Луцке

Из Луцка Петр Порошенко поехал на Закарпатье, где в Виноградове его встретили с фиалками, которые в горшках вставили в ямы на дорогах.

Тем временем в социальной сети Facebook набирает обороты "Порохомарафон", который запустили благодаря смешному фото прыжка президента через житомирские лужи.



"Порохомарафон" запустили в социальной сети Facebook

Анатолий Гриценко также находится на колесах. Кандидат в президенты поехал в Кременчуг и на заводе электроприборов искал честных граждан. А ко Дню украинского добровольца сходил на встречу к военным и волонтерам.

Юлия Тимошенко побывала на том же добровольческом форуме. Также выпустила ролики, как ее поддерживают врачи и военные, а еще озаботилась образованием. Рассказывала о том, что чужому учитесь, но и своего не чурайтесь.

Разобраться с образованием пытался и Владимир Зеленский. Для этого позвал экспертов считать зарплаты учителей и ошибся в 10 раз. Предлагал сделать зарплату для педагогов в четыре тысячи долларов. А вот эксперты в социальных сетях посчитали иначе. Учителей в Украине полмиллиона и на такие зарплаты нужно выделять два миллиарда гривен, а не 200 миллионов, как насчитал Зеленский.

В "Зе!команде" извинялись и вырезали кусок видео с YouTube, а потом вообще сказали, что канал заблокировали.

Олег Ляшко разыграл всех, не дождавшись первого апреля. Анонсировал сверхважное и сенсационное заявление о своем участии в выборах. Все ожидали, что он радикально снимется с гонки в пользу, например, Зеленского. Однако ради пиара начал сравнивать себя и с бульдогами, и с британским премьером времен Второй мировой – Уинстоном Черчиллем. Правда, кроме него самого сходства никто не видит.

Читайте также: Показательные чтения стихов и агитация на лодках: к каким шагам прибегают политики перед выборами

Кандидатов много, а выбирать не из кого – это не повод не идти на выборы. Об этом решили напомнить военные и запустили собственный флешмоб.