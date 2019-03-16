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      Неефективні пропозиції Зеленського та дивні витівки Ляшка: що роблять політики перед виборами

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      Поїздити на метро, сходити на екскурсію на завод, перевіритися на поліграфі, випити кави з поважними банкірами – чого тільки не придумають кандидати в останні тижні президентських перегонів аби запам’ятатися виборцям й переконати їх, що саме вони гідні керувати державою.

      Тінь Гладковського переслідує Петра Порошенка, поки той їздить Україною.

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      У Луцьку до приїзду чинного президента вивісили банер, щоб нагадати про розкрадання в оборонній сфері.

      Банер у Луцьку
      Банер у Луцьку

      З Луцька Петро Порошенко поїхав на Закарпаття, де у Виноградові його зустріли з фіалками, які у горщиках повставляли в ями в дорогах.

      Тим часом у соціальній мережі Facebook набирає обертів "Порохомарафон", який запустили завдяки кумедному фото стрибка президента через житомирські калюжі.

      Порохомарафон
      "Порохомарафон" запустили у соціальній мережі Facebook

      Анатолій Гриценко також перебуває на колесах. Кандидат у президенти поїхав до Кременчука й на заводі електроприладів шукав чесних громадян. А до Дня українського добровольця сходив на зустріч до військових та волонтерів.

      Юлія Тимошенко побувала на тому ж добровольчому форумі. Також випустила ролики, як її підтримують лікарі та військові, а ще перейнялася освітою. Розповідала про те, що чужого научайтеся, але й свого не цурайтеся.

      Розібратися з освітою намагався й Володимир Зеленський. Для цього покликав експертів рахувати зарплати вчителів й помилився у 10 разів. Пропонував зробити зарплатню для педагогів у чотири тисячі доларів. А от експерти у соціальних мережах порахували інакше. Вчителів в Україні півмільйона і на такі зарплати потрібно виділяти два мільярди гривень, а не 200 мільйонів, як нарахував Зеленський.

      У "Зе!команді" вибачалися й вирізали шматок відео з YouTube, а потім взагалі сказали, що канал заблокували.

      Олег Ляшко розіграв усіх, не дочекавшись першого квітня. Анонсував надважливу й сенсаційну заяву про свою участь у виборах. Всі очікували, що він радикально зніметься з перегонів на користь, наприклад, Зеленського. Проте задля піару почав порівнювати себе і з бульдогами, і з британським прем’єром часів Другої світової – Вінстоном Черчиллем. Щоправда, крім нього самого схожості ніхто не бачить.

      Читайте також: Показові читання віршів та агітація на човнах: до яких кроків вдаються політики перед виборами

      Кандидатів багато, а обирати нема з кого – це не привід не йти на вибори. Про це вирішили нагадати військові й запустили власний флешмоб.

       

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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