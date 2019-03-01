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      Порошенко в церкви и Зеленский-политик на уровне MARUV: подготовка кандидатов к выборам

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      Петр Порошенко продолжает ходить по церквям, а еще проявил танцевальные таланты. Юлия Тимошенко собирает цветы, а Владимир Зеленский ищет министров через Facebook.

      Петр Порошенко под выборы объявил войну бедности, внезапно и на 5 году своей каденции – пообещал пенсионерам индексировать пенсии.

      Читайте также: Тимошенко с булавой, коммунальщик Зеленский и "Ляшкобусы": что делают кандидаты перед выборами

      На Львовщине он снова сделал селфи с мальчиком и посетил все церкви на своем пути. Затем пожал руки всем желающим, снова посетил все церкви на своем пути.

      Порошенко
      Селфи с президентом

      Затем глава государства поехал к молодежи на Киевщину, где травил анекдоты и танцевал. Также поделился планом Б: если не сложится президентом – хочет быть депутатом Европейского парламента.

      Автор мема об обнищании Юлия Тимошенко была в Малине на Житомирщине и снова с букетом белых роз обещала изменения.

      Тимошенко зубожіння вибори
      Юлия Тимошенко собирает розы по Украине

      Война обвинений между лидером "Батькивщины" и Петром Порошенко, которая вспыхнула на прошлой неделе, перекочевала в здание Рады. На согласительном совете леди Ю пришлось отбиваться от упреков окружения Порошенко в подкупе избирателей.

      Мэр Львова Андрей Садовый сравнил их споры с балаганом на рынке. Сам он тем временем строит космические планы – на фоне ракеты в КБ "Южном" в Днепре посоветовал подумать о космической отрасли.

      Садовий Гриценко
      Андрей Садовый напомнил о космической отрасли

      Владимир Зеленский ищет команду мечты. Он не мог без поклонников написать программу, а теперь предлагает им написать ему и команду.
      Избиратели предлагают в соцсетях, но пока сомнительные варианты. Вот например, в кресло министра транспорта – Сердючку, а Юзика – генпрокурором, чтобы съел всех коррупционеров.

      А в новом трейлере "Слуги народа" высмеивает дерибан сладких должностей, которые политики кромсают, как сладкий торт.

      На днях Зе очень оконфузился – поздравил мужчин с 23 февраля, но сразу вытер пост. Ведь его сразу пристыдили в соцсетях за советскую привычку. А вот для Александра Вилкула, Юрия Бойко и Евгения Мураева 23 февраля – это день победы "великой страны".

      Скандальный отбор на Евровидение в этом году не обошелся не только без скандалов, но и без выборов. Исполнителей остроумно сравнивали с претендентами на президентское кресло. Уже надоедшие хиты KAZKA похожи на безвиз и томос Порошенко. Кавер на кавер о красной калине Yuko – напоминает политические метаморфозы Тимошенко.

      Зеленський Євробаченя
      Сравнение Maruv и Зеленского

      Анна-Мария взглядами похожи на трио кандидатов Бойко-Вилкул-Мураев. А Maruv в политике не разбирается, как и Зеленский.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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