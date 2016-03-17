О скандале в Белом доме и политике брата: интервью с Нейтом Вэнсом, который воевал в Украине

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Нейт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывший американский морской пехотинец, более двух лет воевал добровольцем в Украине после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Нейт Вэнс рассказал о службе в Силах обороны Украины, политике Джей Ди Вэнса и как найти к ним с Трампом подход. Детали – читайте далее в материале.

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О службе в Силах обороны

Почему вы решили вступить в Силы обороны Украины?

Сначала я не собирался. Я не думал, что сделаю это. Я приехал в 2022 году (в Украину – 24 Канал) и моей первой мыслью было то, что я буду заниматься гуманитарной работой, а потом буду ездить туда и обратно – из Украины к себе домой по работе.

Затем мы начали двигаться на Восток, доставлять вещи в Киев. Я встретил некоторых новобранцев, которые все еще были в гражданской одежде. Кажется, что они еще даже не имели формы, и мы начали их обучать, а потом просто медленно мигрировали на Восток, на Донбасс.

Полное интервью с братом вице-президента США, который воевал в Украине: смотрите видео

Вы служили в корпусе морской пехоты США, поэтому у вас был определенный опыт перед тем, как вы приехали сюда. Насколько тяжелые здесь бои? Отличаются ли они от того, что практикует американская армия?

Американские военные уже давно сталкивались с таким количеством артиллерии. Основное отличие между украинской и американской армиями заключается в том, что они (США – 24 Канал) имеют крупнейшие военно-воздушные силы на планете. Это имело бы большое значение. Одна вещь, которая влияет на то, как работают американские военные, – это знание того, что у вас есть доступ к большим военно-воздушным силам, что облегчает работу.

Вы служили в группе, которая позже стала батальоном "Волки Да Винчи". Поделитесь историями взаимодействия с украинскими военными, волонтерами. Как они отреагировали на то, что вы приехали воевать против России из США?

Самая распространенная реакция всегда такая: "Вау, правда?" Однако, знаете, каждый, с кем я встречался, был очень любезен, дружелюбен и всегда старался сделать так, чтобы я чувствовал себя желанным гостем.

Думаю, что сначала, из-за того, что я немного старше, они смотрели на меня, как на какого-то старенького, который непонятно что здесь делает. Однако это прошло и через какое-то время ты просто становишься частью группы и все относятся к тебе так, будто ты обычный член группы.

Они – хорошие люди, а я, поскольку я старший, склонен смотреть на них, как на детей. Мне так кажется. Я знаю, что это не так. Они взрослые мужчины, которые выполняют чрезвычайно опасную работу и хорошо держат себя в руках. Однако я все еще ничего не могу с этим поделать – когда они вдвое моложе меня, я склонен смотреть на них, как на детей.

С какими мифами об Украине вы сталкивались перед поездкой сюда и какой была реальная ситуация? Ведь в США, к сожалению, их много.

Да. Я был подростком, когда закончилась холодная война, поэтому было немного американской пропаганды, потому что в какой-то момент Украина была частью Советского Союза. Поэтому я имел свои собственные предвзятые представления о том, какой была Украина.

Я был неправ. Думал, что все будет серым и невкусным. Никаких цветов. Именно таким в американских фильмах был представлен Советский Союз – лишенный радости или чего-то привлекательного. Поэтому когда я приехал в Украину, то был очень удивлен тем, насколько она красива.

Однако есть и другая пропаганда, она забавная – как вот о биолаборатории, о которой всегда говорит Такер Карлсон (пророссийский американский журналист – 24 Канал). На самом деле я стараюсь не вестись на эти вещи. И если я собираюсь куда-то поехать, то просто не обращаю внимания на эти вещи и пытаюсь разобраться в этом сам.

Надо готовиться, что Путин не сдержит соглашение о перемирии

Дональд Трамп и ваш двоюродный брат – вице-президент Джей Ди Вэнс – считают, что они могут успокоить Владимира Путина диалогами и уступками со стороны Украины. Каково ваше мнение по этому поводу? Неужели можно заключить такое мирное соглашение с Россией?

Очевидно я так не думаю. Я просто не думаю, что россияне будут его выполнять. Если вы посмотрите на Путина и на то, как он начал свою политическую карьеру на посту президента, то увидите, что он делал это, устанавливая бомбы в жилых домах, убивая свой собственный народ, чтобы начать войну с Чечней. Именно это дало ему популярность, чтобы стать президентом России. С этим человеком вы имеете дело.

Так что, если он убьет свой собственный народ, не думаю, что он будет иметь какие-то проблемы. Вы знаете, он всем врет, он достаточно прямо сказал, что не собирается соглашаться на прекращение огня или мирное соглашение. Я уже говорил о том, что россияне будут продолжать войну. Они еще не закончили.

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Даже если они подпишут соглашение о прекращении огня, – думаю, что это возможно, – то сделают это только под видом перегруппировки и перевооружения. Следовательно, даже если мирное соглашение подпишут, Украина все еще должна сделать работу по обеспечению собственной обороны и подготовки к тому, что россияне почти неизбежно нарушат это перемирие.

Почему у Джей Ди Вэнса такое отношение к Украине

После встречи Владимира Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Джей Ди Вэнс назвал президента Украины неблагодарным. Как вы к этому относитесь?

Я уже говорил об этом раньше и, очевидно, я не согласен с тем, как это решили. Знаете, политика достаточно поляризует. Я сказал, что не согласен с этим, но Джей Ди все еще мой двоюродный брат, он все еще моя семья. Я не собираюсь его бить, чтобы убедить. Еще одна вещь, которую вы должны понять – нет никакого смысла быть враждебным к Белому дому. Это никому не принесет пользы.

Я сказал о своем несогласии с этим и хотел бы перейти к продуктивности и попытаться продемонстрировать, почему надо помешать России расширяться на Запад, в Западную Европу. Объяснить, почему США выгодно предотвратить это. Если я смогу использовать тот факт, что людям интересно то, что я был в Украине, чтобы, возможно, сдвинуть иглу в правильном направлении, то это то, что я сделаю.

Джей Ди Вэнс также сказал, что знает о ситуации в Украине из рассказов. Несколько странно, если честно, но пытался ли он связаться с вами, узнать что-то о вашем опыте в Украине и вашем мнении о войне?

Нет, нет. Однако вы также должны учитывать одну вещь. Когда Джей Ди был сенатором, он не имел большой власти принимать решения относительно того, что происходит. Я имею в виду, что он составляет 1% от половины власти как сенатор. С тех пор как он стал вице-президентом, я уверен, он был занят. На днях он выступил на Fox News и сказал, что готов к переговорам, поэтому я пытаюсь наладить с ним контакт.

Иногда легко подумать, что я был в лагере людей, которые были политически против Украины. До войны, до моего приезда сюда. Одна вещь, которую Джей Ди делал несколько раз в своей жизни, и это было достаточно публично, – менял свое мнение о вещах. В политике иногда мы критикуем людей за то, что они меняют свое мнение, но я не думаю, что мы должны это делать, ведь это и есть мерило критического мышления и взрослого человека.

Если вы видите убедительные доказательства – вы можете изменить свою позицию. Поэтому для меня это должно быть оптимистично. Хотя считают, что Джей Ди настроен против Украины, есть шанс, что надлежащие доказательства и информация могут изменить его мнение и убедить продолжать поддержку Украины.

Джей Ди Вэнс заявил, что не стал публично говорить о вашей службе в Украине, потому что не хотел подвергать свою жизнь большей опасности, чем она уже была. Не могли бы вы поделиться воспоминаниями из вашего общего детства? Как вы считаете, почему сегодня у вас такие разные мировоззрения?

В детстве мы были детьми, мы занимались обычными детскими вещами. Я имею в виду, что в этом нет ничего необычного или примечательного. И даже если бы это было, конечно, я не стал бы обвинять кого-то в том, что он делал в детстве. Имею в виду, что дети могут делать глупости, правильно?

Однако со взрослыми людьми это не так. Причина, по которой мы имеем разные взгляды, заключается в том, что у нас совершенно разный жизненный опыт. Это все объясняет. Как я уже сказал, я бы думал так же как Джей Ди, если бы не приехал в Украину. Там я приобрел опыт, который изменил мое мнение.



Вице-президент США Джей Ди Вэнс / Getty Images

Сейчас я не могу описать весь свой трехлетний опыт работы в Украине. Потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы проиллюстрировать это для него. Однако я надеюсь, что он знает, что я не намерен направлять его в неправильное русло. Я не играю в политику. Мне не платят за эти интервью. Я делаю это, потому что у меня там есть друзья, и я не хочу, чтобы с ними случилось что-то плохое из-за того, что я считаю ошибочной политикой.

Россия представляет угрозу не только Украине

Трамп сказал, что война не представляет угрозы США, ведь между нами находится океан. Как вы думаете, является ли Россия угрозой для США или только для Европы?

Если вы посмотрите сейчас на возможности России, то, за исключением межконтинентальных баллистических ракет, они на самом деле не угрожают Соединенным Штатам. Проблема в том, что вы должны думать долгосрочно. Российская армия была уничтожена Украиной в течение последних трех лет. Если будет прекращение огня, снимут санкции, то куча денег потечет в Россию.

Уровень их угрозы через 10 лет может кардинально отличаться. Это то, что необходимо учитывать, когда вы думаете о том, как положить конец войне. Это не только то, что произойдет на следующей неделе, но и то, с чем наши дети столкнутся через 10 лет, если мы будем обращаться с этим неправильно.

Меня беспокоит, что если мы неправильно с этим справимся, имперские амбиции России никуда не денутся. Если мы дадим им много денег и много времени и они поймут кучу уроков, то могут стать достаточно опасными через несколько лет.

Ваш двоюродный брат очень жестко относится к Украине. Что бы вы хотели сказать ему сейчас об угрозах, с которыми сталкивается мир из-за России?

В связи с поведением России в последние годы, вы должны учитывать, что они очень агрессивны, они имеют имперские амбиции. Если мы дадим им возможность сделать себя более могущественными, очевидно, что они это сделают.

Знаю, что иногда люди критикуют количество денег, которые тратят США, и я тоже, ведь каким-то образом мы выделяем значительно больше, чем их реально поступает в виде помощи. Так что, бесспорно, есть возможности для рационализации и повышения эффективности процесса поставки помощи. Если американскому налогоплательщику сойдет с рук предоставление того же объема помощи за значительно меньшие деньги, то это должно произойти.

Однако, когда вы смотрите на эти конфликты, вы понимаете, что лучший способ действий – это заставить их остановиться так, чтобы больше не было человеческих жертв. Это в лучшем случае. Если вы не можете остановить его, потому что одна из сторон отказывается, то второй лучший вариант – сохранить его на региональном уровне и не дать ему распространиться. Если он распространится, то может быть просто множество непредвиденных последствий. И тогда он может найти дорогу к нашим границам. Это маловероятно, но могло бы произойти.

Даже если все, что происходит, влияет на Европу, это все равно влияет на торговлю и образ жизни, который ведут американцы. Это как раз то, что надо защищать. Я имею в виду, что если мы проиграем или Западная Европа будет опустошена конфликтом, – это сделает торговлю со всеми этими странами практически невозможной.

Как Украине найти подход к Трампу и Вэнсу

Как США и Украине наладить свои отношения?

В США есть две политические партии – демократы и республиканцы. Они думают по-разному. Не думаю, что какой-то из этих процессов мышления лучше другого, но это мое мнение. Это не является обязательным фактом. Я точно не похож на политолога.

Однако если вы посмотрите на демократов, то увидите, что они, кажется, больше реагируют на человеческие интересы, мотивации, эмоциональные аргументы. В то же время республиканцы правы относительно транзакций, поэтому они смотрят на вещи с точки зрения анализа затрат и выгод.

Думаю, Украине следует двигаться вперед с этой администрацией по многим причинам, из которых Соединенным Штатам было бы выгодно, чтобы Россия внезапно не оказалась на границе с Польшей и ей не позволили продвинуться на Запад. Если Украина сможет объяснить, почему это выгодно США, то действующая администрация, по моему мнению, отреагирует именно на это.

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Это не значит, что истории, которые представляют интерес для человека, неуместны. Просто вы должны знать партию, с которой имеете дело. Например, я много работал с инженерами, и им приходится объяснять вещи в математических терминах, иначе они просто не понимают. Они не реагируют на то, что вы пытаетесь сделать.

Следовательно, вам нужно просто знать, что мотивирует партию, с которой вы имеете дело. Однако есть много причин, по которым Украине выгодно поддерживать свой суверенитет, и это взаимовыгодно для США. Если вы объясните им это и приведете весомые аргументы, думаю, они будут восприимчивыми к этому.

О будущих планах Нейта Вэнса в отношении Украины

Вы уволились со службы в Силах обороны Украины, но до сих пор продолжаете следить за ситуацией. Какие у вас планы дальше?

Я не хочу прекращать помогать, потому что для меня это связано не столько с Зеленским, Трампом и моим двоюродным братом, сколько с тем, что у меня там есть друзья, у которых есть дети, и я хочу, чтобы они могли воспитывать своих детей.

Меня всегда интересовало совершенствование систематизации стандартов подготовки пехоты в Украине. Вот с кем я был. Так что это то, с чем я ознакомлен, – вещи пехотного типа. Независимо от того, насколько хорошая ваша подготовка, она недостаточно хорошая. Так что, я просто хотел бы, насколько это возможно, продолжать пытаться помочь им стать лучше. Поэтому когда ребят отправляют на фронт, они подготовлены настолько, насколько это возможно.

Даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, думаю, вам придется планировать то, что это прекращение огня не удастся. Вы должны планировать тот случай, что Россия нарушит это перемирие. Поэтому, даже если будет перемирие, все равно нужно продолжать тренировать ребят на высоком уровне. Если россияне нарушат его, то те, кто должен реагировать, – будут готовы.