Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он считает, что еще рано окончательно говорить, что встреча президентов России и Украины действительно состоится.

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В ответ на то, действительно ли Стамбул может стать новым местом для минского формата, Дубовик сказал: "Вполне вероятно".

Минск для нас уже не подходит, это очевидно, а Стамбул – да, почему нет. Я думаю, что это нейтральная площадка. Важно пока понять, есть ли перспектива продвижения в нормандском или минском формате,

– отметил директор Центра международных исследований.

Турция – партнер и для России, и для Украины

"Интересно, что такая идея (встречи – 24 канал) есть, снова возвращается в практическую плоскость и что в Москве считают, вероятно, такая встреча действительно состоится", – сказал Владимир Дубовик.

Турция наиболее вероятный партнер для обеих стран, заинтересованный в том, чтобы не было большой войны в Черноморском регионе между Украиной и Россией. Дубовик добавил, что у Турции хорошо развиты отношения как с Украиной, так и с Россией – она пытается балансировать, Реджеп Эрдоган, собственно, проявляет такую ​​дипломатическую активность.

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В ответ на вопрос о том, что могло заставить Владимира Путина изменить мнение о встрече с Владимиром Зеленским, директор Центра международных исследований сказал: "Думаю, что Москва хочет показать, что они не просто готовятся к войне с Украиной, к вторжению, а также обеспокоены дипломатией, готовы встречаться по дипломатическим каналам".

Если такая встреча состоится, это далеко до гарантированного результата. Мы не можем ожидать, что это решение всех наших проблем и точно вторжения не будет. Но все же какой-то шанс появляется. Я думаю, что Москва хочет всем показать, что, собственно, "мы не просто репрессор, а готовы с украинцами поговорить". Владимир Дубовик Директор Центра международных исследований

Дубовик о вероятной встрече Путина и Зеленского: смотрите видео

Вероятная встреча Путина и Зеленского: коротко