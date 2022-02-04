Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він вважає, що ще зарано остаточно казати, що зустріч президентів Росії та України дійсно відбудеться.

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У відповідь на те, чи дійсно Стамбул може стати новим місцем для мінського формату, Дубовик сказав: "Цілком імовірно".

Мінськ для нас вже не підходить, це очевидно, а Стамбул – так, чому ні. Я думаю, що це нейтральний майданчик. Важливо поки що зрозуміти, чи є перспектива просування у нормандському чи у мінському форматі,

– зазначив директор Центру міжнародних досліджень.

Туреччина – партнер і для Росії, і для України

"Цікаво, що така ідея (зустрічі – 24 канал) є, знову повертається в практичну площину і що в Москві вважають, ймовірно, така зустріч дійсно відбудеться", – сказав Володимир Дубовик.

Туреччина найбільш ймовірний партнер для обох країн, який зацікавлений у тому, щоб не було великої війни у Чорноморському регіоні між Україною та Росією. Дубовик додав, що у Туреччини добре розвинені відносини як з Україною, так і з Росією – вона намагається балансувати, Реджеп Ердоган власне виявляє таку дипломатичну активність.

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У відповідь на питання про те, що могло змусити Володимира Путіна змінити думку щодо зустрічі з Володимиром Зеленським, директор Центру міжнародних досліджень сказав: "Думаю, що Москва хоче показати, що вони не просто готуються до війни з Україною, до вторгнення, а також переймаються дипломатією, готові зустрічатися по дипломатичних каналах".

Якщо така зустріч відбудеться, це ще далеко до гарантованого результату. Ми не можемо очікувати, що це розв'язання всіх наших проблем і точно вторгнення не буде. Але все ж таки якийсь шанс з'являється. Я думаю, що Москва хоче всім показати, що власне "ми не просто репресор, а готові з українцями поговорити". Володимир Дубовик Директор Центру міжнародних досліджень

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