Хотим окончания войны не ценой потери независимости, – Зеленский о "нейтральности" Украины

Война в Украине началась не из-за ее участия в определенном союзе. Здесь хотят окончания войны, однако не ультимативно или путем потери независимости.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом в понедельник, 16 июня, передает 24 Канал. Журналисты спросили мнение Зеленского относительно возможного "нейтрального статуса" Украины.

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Что рассказал Зеленский

Зеленский напомнил, что в 2014 году у Украины был внеблоковый статус, что привело к началу войны – оккупации полуострова Крым, части Востока Украины, Донецкой и Луганской областей.

Нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это – лишние нарративы,

– подчеркнул президент.

По его мнению, Украине не хватало определенности, ее армии – сил, украинским лидерам – лидерства, а Европе – единства. Всё это нельзя терять сейчас.

Мы хотим окончания войны, но не ультимативно, не ценой потери независимости Украины,

– подытожил Зеленский.

Напомним, в среду, 11 июня, в Одессе состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". Его участники поддержали Украину на ее "необратимом пути" к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.