Про це він заявив на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з австрійським президентом Александром Ван дер Белленом у понеділок, 16 червня, передає 24 Канал. Журналісти запитали думку Зеленського щодо можливого "нейтрального статусу" України.

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Що розповів Зеленський

Зеленський нагадав, що у 2014 році в України був позаблоковий статус, що призвело до початку війни – окупації півострова Крим, частини Сходу України, Донецької та Луганської областей.

Не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Усе це – зайві наративи,

– підкреслив президент.

На його думку, Україні бракувало визначеності, її армії – сил, українським лідерам – лідерства, а Європі – єдності. Усе це не можна втрачати зараз.

Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно, не ціною втрати незалежності України,

– підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 11 червня, в Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Його учасники підтримали Україну на її "незворотному шляху" до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.