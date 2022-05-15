Некоторые подразделения россиян укомплектованы всего на 20%: из-за потерь объединяются с ЧВК

Потери российских оккупантов достигли таких масштабов, что они не успевают пополнять личный состав. Поскольку мобилизация проваливается, россияне вынуждены объединять силы с ЧВК.

Война против Украины сильно пошатнула силы российской армии. Совсем скоро может возникнуть ситуация, когда россиянам просто некого будет отправлять под огонь ВСУ.

Читайте также На российских полигонах у границы с Украиной готовят к войне около 2,5 тысячи резервистов

Проблемы с комплектацией подразделений российских оккупантов

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты в войне с Украиной понесут очень большие потери живой силы и боевой техники. Согласно данным, некоторые российские подразделения разбиты почти полностью, их комплектация уже составляет менее 20%.

Кроме того, возле Попасной враг понес такие большие потери, что уже не может действовать самостоятельно. Это вынудило подразделения российских десантников объединять силы с боевиками частных военных компаний. Особыми успехами объединенные подразделения врага похвастаться не могут.

Новости с фронта: коротко о главном

Россияне готовят новое "пушечное мясо" для войны против Украины. Стало известно о 2,5 тысячах солдат оккупантов, которых тренируют на полигонах возле украинской границы. Резервистов готовят в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях и планируют привлечь к войне против Украины.

Контрнаступление ВСУ на севере Харьковской области проходит успешно. Наши герои уже в ближайшие дни могут вернуть контроль над украинской границей в этом направлении. Россияне взорвали три моста, чтобы остановить продвижение наших защитников. На Изюмском направлении враг еще сохраняет свои силы и готовится к новому штурму.

Американские гаубицы М-777 уже не только прибыли в Украину, но и успешно вовлечены в боевых действиях против российских оккупантов. Всего в Украину было отправлено 90 единиц оружия, пока до Украины не дошла только одна гаубица.

В России начали гореть военкоматы. За последние 2 дня было зафиксировано три поджога учреждений, где россияне мечтают набрать срочников и отправить их на войну против Украины.

Читайте также – Путину не дадут провести мобилизацию: видео