Некоторые компании ушли из России, но выжидают, когда можно вернуться, – Зеленский

Несмотря на жестокую войну РФ в Украине многие мировые компании до сих пор не ушли с российского рынка, хотя были введены серьезные санкции.

Украина следит за этими компаниями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает 24 канал.

На тему Nestlé продолжит ввозить в Россию детское питание и корма для животных, а другие товары – нет

"Некоторые компании заявили, что ушли, но на самом деле они просто выжидают, чем все закончится, и когда можно будет вернуться на российский рынок", – говорит Зеленский.

По его словам, эти компании не волнуют 97 детей, которые на сегодняшний день убиты россиянами, они не обращают внимания на более чем 800 российских ракет.

Президент привел пример таких компаний:

Nestle продолжает торговать в России.

Philip Morris продолжает зарабатывать.

"Райфайзен" и другие банки проводят деньги, которые "в РФ все в крови".

Зеленский подчеркнул, что среди тех, кто сказал, что ушел с российского рынка, есть компании, которые даже никого не увольняют.

Они просто делают вид, придерживающийся введения санкций. О чем это говорит? Об обмане Украины. И это, честно говоря, точно так же, как и с небом. Никакого международного влияния на корпорацию нет. И это в то время, когда идет самая страшная война со времен Второй мировой. Это нужно решать сейчас, пока Россия не пошла дальше,

– ответил президент.

После того, как Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины и развязала войну, более 300 ведущих иностранных компаний заявили, что сворачивают свой бизнес на территории страны-агрессора.

Важно – Почему бренды лгут, когда говорят, что временно уходят из России: