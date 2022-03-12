Некоторые лидеры будут сидеть и пить кофе в кафе, пока не прилетит бомба, – Зеленский

Страны НАТО отказываются по просьбе Украины закрыть небо, чтобы помешать России бомбить наши города. Президент Владимир Зеленский предположил, что небо над Украиной никто закрывать не будет.

Глава государства отметил, что есть несколько способов закрыть небо

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с иностранными журналистами, сообщает 24 канал. По словам президента, можно сделать вывод, что небо над Украиной не будут закрывать, пока это не коснется стран НАТО.

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Мне кажется, что они будут сидеть в кафе и, пока бомба не прилетит в это кафе, они не поверят, что это произойдет с ними. И до этого момента никто небо закрывать не будет,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что есть несколько способов закрыть небо. Речь идет о противоракетной обороне и самолетах. Украина была готова купить противоракетные комплексы и даже самолеты, но получила отказ.

Президент отметил, что все в мире готовы помочь закрытому небу, "но не те готовы, кто решает этот вопрос".

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