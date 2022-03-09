Некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые работают на раскол, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что некоторые политики, несмотря на сложное для Украины время, снова ищут "ниточки в Россию". Он эмоционально обратился к ним.
Об этом президент Украины сказал во время обращения 9 марта, сообщает 24 канал. Он отметил, что каждый политик-изменник ответит за свои действия.
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"Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. Некоторые снова работают на раскол, вопреки единству", – заметил Зеленский.
Он заверил, что видит каждое действие подобных политиков.
Я хочу сказать одно и только раз. Вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал – ответ будет быстрым, как и положено в военное время,
– подчеркнул президент.
Обращение Зеленского от 9 марта: смотрите видео
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