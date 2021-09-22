Это преступление и неважно, кто его совершил, – Разумков
Спикер Верховной Рады посоветовал не делать быстрых выводов. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Важно Покушение на Шефира под Киевом: все, что известно об обстреле авто помощника Зеленского
Я бы не связывал это с борьбой против олигархов. Это преступление и безразлично кто его совершил – богатый человек, бедный человек или какие-то преступные элементы. У нас некоторые коллеги пытаются навешивать ярлыки, это очень плохая тенденция,
– заявил политик.
В то же время он подчеркнул, что этот инцидент можно расценивать как давление на Офис Президента, Владимира Зеленского или непосредственно Шефира.
"Важно, чтобы правоохранительные органы и генпрокурор максимально эффективно и профессионально отработали и нашли исполнителей и заказчиков", – подчеркнул Разумков.
Обстрел автомобиля Шефира: что известно
- Под Киевом утром 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира. В машину попало 12 пуль.
- Сам политик не пострадал, однако его раненого водителя пришлось госпитализировать. В больнице пострадавшему провели операцию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
- Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Поэтому правоохранители ввели спецоперацию по перехвату.
- Сейчас в полиции рассматривают 2 версии случившегося – покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизация политической ситуации.
- В то же время в Офисе Президента это нападение назвали террористическим актом, целью которого было запугать команду власти.