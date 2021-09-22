Це злочин і байдуже, хто його скоїв, – Разумков

Спікер Верховної Ради порадив не робити швидких висновків. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Я б не пов'язував це з боротьбою проти олігархів. Це злочин і байдуже хто його скоїв – багата людина, бідна людина чи якісь злочинні елементи. У нас деякі колеги намагаються розвішувати ярлики, це дуже погана тенденція,

– заявив політик.

Водночас він підкреслив, що цей інцидент можна розцінювати, як тиск на Офіс Президента, Володимира Зеленського чи безпосередньо Шефіра.

"Важливо, щоб правоохоронні органи та генпрокурорка максимально ефективно та професійно відпрацювали й знайшли і виконавців, і замовників", – наголосив Разумков.

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