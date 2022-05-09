Некоторые россияне не хотят выполнять приказы и стреляют в поле
Да, некоторые российские пилоты не хотят выполнять преступные приказы. Для этого они отстреливают боекомплекты в степях. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы. Возможно, они делают это с тем, чтобы снизить число жертв.
Спасибо, оказывается, и такие люди там есть, которые думают. Так и поступайте, правильно, никого не слушайте,
– обратился к российским военным Ким.
Он добавил, что активно развивающийся "Легион Свободной России" и вскоре это будет серьезное движение.
В Николаеве возобновили водоснабжение
В своем новом обращении глава Николаевской ОВ также рассказал, что в Николаеве возобновили водоснабжение . Но пить ее категорически запрещено, поскольку сейчас идет промывка системы, это техническая вода. Он добавил, что власти сообщат, когда можно будет.
Ким высмеял парад в России
Ким также добавил, что сейчас проходит позорный парад победы в России и что у них, по традиции, обязательно должно что-то заглохнуть прямо на Красной площади.
Какая ситуация в Николаевской области:
- Захватчики продолжают обстреливать Корабельный район города Николаева. Только за сутки 7 мая, в результате попадания вражеских снарядов там возникло 3 пожара. Всего в Николаевской области огнеборцы ликвидировали 6 пожаров.
- Также 7 мая россияне выпустили по Николаевщине 4 крылатых ракеты . В частности, противник трижды атаковал Николаев и пригород реактивными системами залпового огня "Смерч".
- В субботу, 7 мая, под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры, в частности, офисное помещение Николаевоблэнерго. При обстреле на своих рабочих местах находились работники.
- 6 мая российские войска выпустили 5 ракет в Николаев. ПВО смогло сбить только 1 ракету, остальные 4 – полетели в ранее разрушенный мост.
- Россияне покидают оккупированные территории Херсонской и Николаевской областей. Однако, покидая населенные пункты, захватчики обстреливают объекты инфраструктуры.
Новое видеообращение Виталия Кима за 9 мая: смотрите видео