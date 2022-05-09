Деякі росіяни не хочуть виконувати накази та стріляють у поле
Так, деякі російські пілоти не хочуть виконувати злочинні накази. Для цього вони відстрілюють боєкомплекти в степах. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Головне Велика Британія вводить санкції, а по Києву не буде ядерного удару: основне за 75 день війни
Згідно з перехопленнями, які в нас є, деякі росіяни, які вміють думати, окрема пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази. Можливо, вони роблять це для того, щоб знизити число жертв.
Дякую, виявляється і такі люди там є, які думають. Так і робіть, правильно, нікого не слухайте,
– звернувся до російських військових Кім.
Він додав, що активно розвивається "Легіон Вільної Росії" і незабаром це буде серйозний рух.
У Миколаєві відновили водопостачання
У своєму новому зверненні голова Миколаївської ОВА також розповів, що у Миколаєві відновили водопостачання. Але пити її категорично заборонено, оскільки зараз триває промивання системи, це технічна вода. Він додав, що влада повідомить, коли можна буде.
Кім висміяв парад в Росії
Кім також додав, що зараз проходить ганебний парад перемоги в Росії і що у них, за традицією, обов'язково має щось заглохнути прямо на Червоній площі.
Яка ситуація на Миколаївщині:
- Загарбники продовжують обстрілювати Корабельний район міста Миколаїв. Лише за добу 7 травня, внаслідок влучання ворожих снарядів там виникло 3 пожежі. Загалом на Миколаївщині вогнеборці ліквідували 6 пожеж.
- Також 7 травня росіяни випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети. Зокрема, противник тричі атакував Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".
- У суботу, 7 травня, під обстріл потрапили об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, офісне приміщення Миколаївобленерго. Під час обстрілу на своїх робочих місцях перебували працівники.
- 6 травня російські війська випустили 5 ракет на Миколаїв. ППО змогла збити лише 1 ракету, інші 4 – полетіли в раніше зруйнований міст.
- Росіяни покидають окуповані території Херсонської та Миколаївської областей. Проте залишаючи населені пункти, загарбники обстрілюють об'єкти інфраструктури.
До теми – нове відеозвернення Віталія Кіма за 9 травня: дивіться відео