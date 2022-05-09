Деякі росіяни не хочуть виконувати накази та стріляють у поле

Так, деякі російські пілоти не хочуть виконувати злочинні накази. Для цього вони відстрілюють боєкомплекти в степах. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Згідно з перехопленнями, які в нас є, деякі росіяни, які вміють думати, окрема пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази. Можливо, вони роблять це для того, щоб знизити число жертв.

Дякую, виявляється і такі люди там є, які думають. Так і робіть, правильно, нікого не слухайте,

– звернувся до російських військових Кім.

Він додав, що активно розвивається "Легіон Вільної Росії" і незабаром це буде серйозний рух.

У Миколаєві відновили водопостачання

У своєму новому зверненні голова Миколаївської ОВА також розповів, що у Миколаєві відновили водопостачання. Але пити її категорично заборонено, оскільки зараз триває промивання системи, це технічна вода. Він додав, що влада повідомить, коли можна буде.

Кім висміяв парад в Росії

Кім також додав, що зараз проходить ганебний парад перемоги в Росії і що у них, за традицією, обов'язково має щось заглохнути прямо на Червоній площі.

Яка ситуація на Миколаївщині:

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