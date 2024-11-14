Мобилизация в Украине: кому из женщин надо обновить данные в ТЦК

По закону, все военнообязанные женщины в Украине в возрасте 18 – 60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Однако о принудительной мобилизации женщин речь не идет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение Кременчугского районного ТЦК и СП. Отмечается, что присоединиться в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию.

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Кто из женщин должен прийти в ТЦК

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов,

– говорится в объяснении ТЦК.

Юрист Андрей Корбецкий объяснил, что этим женщинам нужно обратиться в ТЦК. По его словам, там заведут личное дело на лицо, направят на ВВК, которая определит пригодность к службе.

Они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Нормы не изменились, но женщины с вышеуказанными специальностями обязаны сделать это без исключений,

– подчеркнул Корбецкий.

Важно! За нарушение правил воинского учета женщинам грозит штраф – от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.