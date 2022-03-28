Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторых украинских мэров, которых похитили российские оккупанты, нашли мертвыми.

Президент не назвал имен, кого именно убили российские оккупанты. Также он не указал количество погибших.

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Но, по словам главы государства, говорится не об одном убийстве.

Они выкрадывают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторые из них мы уже нашли, и они мертвы,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что некоторых мэров российские захватчики заменили.

Кого из мэров похитили россияне:

Евгений Матвеев – городской голова Днепрорудного Запорожской области. Исчез 13 марта 2022 года.

– городской голова Днепрорудного Запорожской области. Исчез 13 марта 2022 года. Александр Шаповалов – городской голова Берислава в Херсонской области. Российские оккупанты похитили его 19 марта.

– городской голова Берислава в Херсонской области. Российские оккупанты похитили его 19 марта. Александр Медведев – городской голова Сновска и председатель Сновской территориальной громады Черниговской области. Его выкрали 25 марта.

Заметим, что это только список похищенных мэров городов (кроме возвращенных глав Мелитополя и Славутича). Русские массово похищают представителей органов местного самоуправления: заместителей городских председателей, секретарей, старост сел, председателей общин и секретарей. По состоянию на 25 марта исчезли не менее 14 представителей органов местного самоуправления.

Также россияне выкрадывают активистов и берут в заложники обычных гражданских жителей.

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Кого из органов местного самоуправления похитили россияне по состоянию на 25 марта: смотрите в видео