На некоторых направлениях ВСУ контратакуют и наносят врагу сокрушительные потери, – Арестович

Алексей Арестович рассказал, что на некоторых направлениях Вооруженные Силы Украины идут в контратаки. Украинские защитники наносят врагу сокрушительные потери.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что за последние сутки существенных изменений в ситуации в Украине не произошло, сообщает 24 канал.

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Местами украинские военные идут в контратаки

Украинские Вооруженные Силы продолжают вести оборонительную операцию.

Иногда военные контратакуют противника, нанося ему сокрушительные удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными силами,

– заявил Арестович.

Напомним, украинские защитники с начала полномасштабной войны уже ликвидировали 15 300 россиян, 509 вражеских танков, 1 556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийские системы, 80 РСЗО, 45 средств ПВО, 99 самолетов, 123 вертолета, 3 корабля, 70 цистерн с ГСМ.

Арестович рассказал о контратаках ВСУ: смотрите видео