Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що за останню добу суттєвих змін у ситуації в Україні не відбулося, повідомляє 24 канал.

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Місцями українські військові йдуть у контратаки

Українські Збройні Сили продовжують вести оборонну операцію.

Подекуди військові контратакують противника, завдаючи йому нищівних ударів ракетними військами, артилерією, авіацією та наземними силами,

– заявив Арестович.

Нагадаємо, українські захисники від початку повномасштабної війни вже ліквідували 15 300 росіян, 509 ворожих танків, 1 556 бойових броньованих машин, 252 артилерійські системи, 80 РСЗВ, 45 засобів ППО, 99 літаків, 123 вертольоти, 3 кораблі, 70 цистерн з ПММ.

Арестович розповів про контратаки ЗСУ: дивіться відео