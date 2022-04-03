В некоторых районах Одессы произошел пожар из-за обстрелов оккупантов, – пресс-секретарь ОВА
3 апреля 2022 , 09:30Читати новину українською
Пока ситуация в Одессе контролируемая, хотя не очень спокойная. Утром 3 апреля враг нанес авиаудары по городу.
Как следствие – в некоторых районах Одессы вспыхнули пожары. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
К слову Одессу атаковали с воздуха: часть ракет сбила система ПВО
Предварительной информации о пострадавших нет.
Он добавил, что сейчас над тушением пожаров работают спасатели. Поэтому Братчук призвал одесситов не паниковать.
Ситуация действительно под контролем, ГСЧС успешно работает,
– сообщил пресс-секретарь ОВА.
Также он поблагодарил силы воздушной обороны. Известно, что часть вражеских ракет сбили системы ПВО, однако дополнительные детали в ОВА озвучат позже.Внимание! Еще раз напоминаем, что публиковать какие-либо фотографии с последствиями обстрелов оккупантов категорически запрещено.