В некоторых регионах Казахстана включили интернет

В Казахстане кое-где появился интернет. Оператор "Казахтелеком" включил его в некоторых регионах. Среди них – охваченный протестами город Актау.

Интернета в Казахстане не было несколько часов. Оператор ограничил доступ к сети по всей территории страны.

К теме Уже несколько часов Казахстан без интернета: уровень доступа к сети – 2%

Организация Netblock информировала, что по состоянию на 5 января уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%.

Что известно о перебоях в связи

Значительные сбои в работе интернета были вечером 4 января. Местные телеграм-каналы утверждали, что власти намеренно глушат связь.

Более того, в Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь.

Что происходит в Казахстане

3 января в стране начались масштабные протесты. Причиной называли рост цен на газ.

Власти согласились снизить тарифы, но митингующие выдвинули новые требования. Протесты вспыхнули с новой силой.

Сейчас известно, что в результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. Кроме того, убили протестующего. Также есть жертвы и среди силовиков.

На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.

Протесты в Казахстане – смотрите видео 24 канала: