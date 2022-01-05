Інтернету в Казахстані не було кілька годин. Оператор обмежив доступ до мережі по всій території країни.
До теми Вже кілька годин Казахстан без інтернету: рівень доступу до мережі – 2%
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У Казахстані подекуди з'явився інтернет. Оператор "Казахтелеком" включив його в деяких регіонах. Серед них – охоплене протестами місто Актау.
Джерело:Globalcheck
Інтернету в Казахстані не було кілька годин. Оператор обмежив доступ до мережі по всій території країни.
До теми Вже кілька годин Казахстан без інтернету: рівень доступу до мережі – 2%
Новина доповнюється...