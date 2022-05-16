На некоторых участках "Азовстали" есть противник, но пока это несущественно, – защитник Мариуполя

Героические защитники Мариуполя продолжают сражаться с российскими оккупантами на заводе "Азовсталь". На некоторые участки предприятия захватчики прорываются, однако пока их присутствие не существенно.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командир 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега. Он сейчас находится на "Азовстали".

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Оккупанты до сих пор пытаются прорваться на "Азовсталь"

Шлега рассказал, что защитники "Азовстали" держатся и дают достойный отпор врагу. Однако оккупанты применяют против них термические бомбы. Кроме запрещенных боеприпасов, по "Азовстали" работает вражеская авиация, а у наших военных нет чем с ней бороться.

"Без поддержки авиации и артиллерии у них ничего не получается с любыми штурмами. Ребята дают достойный ответ", – отметил защитник.

Шлега добавил, что с утра захватчики работают артиллерией, танками и авиацией, а уже потом пытаются зайти.

Бывает, что заходят, закрепляются в каких-нибудь постройках. Но наши защитники их потом оттуда выбивают или не пускают вообще. Такая ситуация выходит. Да, на некоторых участках завода противник есть, однако это пока несущественно и мы держимся,

– заметил нацгвардеец.

Защитник подытожил, что, несмотря на то, что украинские бойцы дают отпор врагу, они это делают уже из последних сил.

Обратите внимание Это было не в первый раз, – защитник "Азовстали" о применении россиянами термических бомб по заводу

Кратко о ситуации на "Азовстали"

Родные защитников Мариуполя рассказали, что единственное, что сейчас может спасти бойцов из "Азовстали" – это процедура экстракции. Они подчеркнули, что пока других вариантов нет.

Кроме того, родные военных сообщили, что на заводе нет ни одного здорового бойца. Все защитники имеют ранения разной степени тяжести, однако они продолжают бороться с захватчиками.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук оценила шансы вывезти тяжелораненых из "Азовстали". По ее словам, украинские власти делают все возможное, чтобы это воплотить.

В то же время депутаты Мариупольского городского совета обратились к Министерству иностранных дел. Они просят сделать все, чтобы спасти наших героев из "Азовстали".

В частности, в просьбе отметили, что пока нет никакой официальной информации о возможности эвакуации защитников.

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