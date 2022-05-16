На некоторых участках "Азовстали" есть противник, но пока это несущественно, – защитник Мариуполя
Героические защитники Мариуполя продолжают сражаться с российскими оккупантами на заводе "Азовсталь". На некоторые участки предприятия захватчики прорываются, однако пока их присутствие не существенно.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командир 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега. Он сейчас находится на "Азовстали".
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Оккупанты до сих пор пытаются прорваться на "Азовсталь"
Шлега рассказал, что защитники "Азовстали" держатся и дают достойный отпор врагу. Однако оккупанты применяют против них термические бомбы. Кроме запрещенных боеприпасов, по "Азовстали" работает вражеская авиация, а у наших военных нет чем с ней бороться.
"Без поддержки авиации и артиллерии у них ничего не получается с любыми штурмами. Ребята дают достойный ответ", – отметил защитник.
Шлега добавил, что с утра захватчики работают артиллерией, танками и авиацией, а уже потом пытаются зайти.
Бывает, что заходят, закрепляются в каких-нибудь постройках. Но наши защитники их потом оттуда выбивают или не пускают вообще. Такая ситуация выходит. Да, на некоторых участках завода противник есть, однако это пока несущественно и мы держимся,
– заметил нацгвардеец.
Защитник подытожил, что, несмотря на то, что украинские бойцы дают отпор врагу, они это делают уже из последних сил.
Обратите внимание Это было не в первый раз, – защитник "Азовстали" о применении россиянами термических бомб по заводу
Кратко о ситуации на "Азовстали"
- Родные защитников Мариуполя рассказали, что единственное, что сейчас может спасти бойцов из "Азовстали" – это процедура экстракции. Они подчеркнули, что пока других вариантов нет.
- Кроме того, родные военных сообщили, что на заводе нет ни одного здорового бойца. Все защитники имеют ранения разной степени тяжести, однако они продолжают бороться с захватчиками.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук оценила шансы вывезти тяжелораненых из "Азовстали". По ее словам, украинские власти делают все возможное, чтобы это воплотить.
- В то же время депутаты Мариупольского городского совета обратились к Министерству иностранных дел. Они просят сделать все, чтобы спасти наших героев из "Азовстали".
- В частности, в просьбе отметили, что пока нет никакой официальной информации о возможности эвакуации защитников.
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