Независимые наблюдатели сообщают, что явка на некоторых участках для голосования на выборах президента Беларуси достигла 100%.

Максимальную явку можно зафиксировать на участках № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии №43. Об этом сообщило издание TUT.BY.

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Там в списках избирателей суммарно указывают примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий, явка на досрочном голосовании на них составила – более 2 тысяч человек.

По подсчетам наблюдателей, в день голосования 9 августа состоянию на 17.30 в дверь гимназии зашло более 3,8 тысячи человек. Кроме этого в очереди из желающих проголосовать стояли несколько сотен избирателей. Таким образом, явка должна была превысить 100%.

Люди, которые проголосовали, жаловались на большое количество испорченных бюллетеней, которые им выдавали. Часть из них была с метками, точками или даже повреждены – их заменяли только по требованию избирателей.

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Однако председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что на выборах наблюдается организованная порча бюллетеней, что в том числе приводило к определенному их дефициту.

После объявления результатов выборов по данным экзит-пола в Беларуси начались массовые кровавые столкновения митингующих с силовиками. Известно о полутора сотне задержанных и еще не менее 50 травмированных. Подробнее о ходе столкновений смотрите по ссылке.