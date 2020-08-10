На деяких дільницях явка 100%: які висновки зробили спостерігачі
Незалежні спостерігачі повідомляють, що явка на деяких дільницях для голосування на виборах президента Білорусі досягнула 100%.
Максимальну явку можна зафіксувати на дільницях № 21 і № 22, розташованих у будівлі гімназії №43. Про це повідомило видання TUT.BY.
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Там у списках виборців сумарно вказують приблизно 5,8 тисячі осіб. За протоколами виборчих комісій, явка на достроковому голосуванні на них склала – понад 2 тисячі осіб.
За підрахунками спостерігачів, в день голосування 9 серпня станом на 17.30 у двері гімназії зайшло понад 3,8 тисячі людей. Крім цього в черзі з охочих проголосувати стояли кілька сотень виборців. Таким чином, явка повинна була перевищити 100%.
Люди, які проголосували, скаржилися на велику кількість зіпсованих бюлетенів, які їм видавали. Частина з них була з мітками, точками або навіть пошкоджені – їх замінювали тільки на вимогу виборців.
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Проте голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що на виборах спостерігається організоване псування бюлетенів, що в тому числі призводило до певного їх дефіциту.