С некоторыми селами Николаевщины нет связи: оккупанты размещают в селах глушилки

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о ситуации в селах и городах поблизости. В частности он отметил, что с некоторыми из них отсутствует связь.

В эфире канала "Рада" глава Николаева отметил, что западные партнеры и другие области помогают обеспечивать регион всем необходимым. При этом он добавил, что добраться до областного центра из окрестностей не так уж просто. В частности потому, что оккупанты глушат связь.

Читайте также Враг близко на подходе к городу, но мы его уничтожаем, – мэр Николаева

Оккупанты "отрезают" от связи жителей окрестностей Николаева

Вражеские войска не прекращают попыток прорваться к Николаеву из сел и городков вокруг. И хоть сделать им это не удается, они всячески держат в напряжении местное население, например, лишая связи.

К сожалению, оккупант, приезжая в села, раскладывает технику, которая глушит сигнал. У нас с некоторыми деревнями даже нет связи,

– отметил он.

Также Александр Сенкевич рассказал о том, могут ли жители окрестностей добраться до Николаева. Глава города отметил, что для этого нужно сначала доехать до украинских блокпостов. Там у каждого проверят документы и только после этого пропускают.

В то же время, подчеркнул он, организовывать гуманитарные коридоры все еще необезопасно. В этом он убедился после обстрела буса с сотрудниками детского сада, в результате чего погибли трое воспитателей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!