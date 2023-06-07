Нелегальная продажа сигарет: ВСК и Нацполиция договорились, как с этим бороться

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по экономической безопасности и Национальная полиция Украины вводят персональную ответственность руководителей региональных управлений Нацполиции за работу нелегальных точек продаж сигарет.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, удалось достичь договоренности с представителями Нацпола об одном простом, но эффективном механизме.

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"ВСК самостоятельно в двух – трех областях путем контрольных закупок зафиксирует работу нелегальных точек продаж. По результатам проверки при обнаружении контрафакта – руководитель полиции области уходит в отставку. Если не обнаружено – на повышение", – отметил Гетманцев.

Персональная ответственность правоохранителей

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подчеркнул, что "персональная ответственность – это то, чего не хватает в работе в этом направлении". Он добавил, что в последнее время заметного прогресса в борьбе с нелегальным рынком сигарет нет.

Прекрасные отчеты о куче изъятых сигарет, возбужденных дел, проделанной "работы". А нелегальные киоски на месте, телеграм-каналы работают. Понятно, что каждый телеграм-канал и каждый киоск имеет свою фамилию. Фамилию правоохранителя, закрывающего глаза – умышленно или нет – на кражу акциза из бюджета, цена которой – 20 миллиардов гривен в год,

– отметил Гетманцев.

В то же время глава ВСК, народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что на прошедшем заседании временной следственной комиссии правоохранителям передали информацию о более чем 700 точках и онлайн-ресурсах, через которые осуществляется реализация табачных изделий с нарушением закона.

"По информации от Нацпола, они начали проверку. Звучала информация о 2 тысячах проверенных точек и вроде бы вчера (уже не зря собирали ВСК) до поздней ночи осуществлялись в активном режиме обыски и изъятия нелегальной продукции по всей стране", – рассказал Железняк.

Проверки ВСК

Однако, по его словам, представители ВСК решили проверить эту информацию в 15 случайных точках продаж в Кривом Роге, Полтаве, Одессе и других городах.

Странное совпадение, но все 15 точек работают. По имеющейся информации, где-то из нашего перечня действительно продажа закрылась, где-то продолжает работать, а где-то остановилась всего на пару дней. Мой топ – это точка продаж возле метро Нивки в Киеве. Там принимают только кэш (или перевод на карточку), без чеков, конечно. Проверяли 8, 15, 23, 29, 31 мая и утром перед заседанием ВСК – работает,

– подчеркнул Железняк.

Он добавил, что руководство Национальной полиции пообещало, что "скоро мы увидим другую картину". Также, по словам нардепа, ВСК совершит в ближайшие недели выезд в несколько областей и там еще раз проверит точки незаконной продажи сигарет из своего перечня.

Там, где будет работать – будем требовать уже увольнения руководителей правоохранительных органов в этих областях,

– подчеркнул Железняк.

Также, по словам главы ВСК, в докладе от правоохранителей прозвучало, что заблокированы более 40 сайтов и телеграм-каналов, занимающихся незаконной продажей табачной продукции.

"Проверили по перечню. Из предоставленных нами 17 телеграм-каналов по продаже сигарет все 17 работают. Из 16 сайтов работали утром 13", – отметил Железняк.

Он прибавил, что отдельной нарастающей проблемой стала пересылка нелегальных табачных изделий по почте.

"В консультациях с честным бизнесом хотим подготовить по этому кейсу решения", – резюмировал народный депутат.