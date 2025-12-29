Схемы на десятки миллионов: как нелегальный табак до сих пор подпольно попадает в киоски

С началом полномасштабного вторжения количество случаев переброски табачной контрабанды через границу существенно уменьшилось. Причина вполне понятна – желающих рискнуть пробежаться по старым тропам в приграничье почти не осталось.

Но это вовсе не означает, что "дельцы" сидят без дела. В спросе до сих пор подпольное табачное производство. О том, как порой правоохранителям приходится ликвидировать огромные схемы на десятки миллионов гривен, расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Где прячут целые табачные фабрики?

Несмотря на снижение уровня нелегальной торговли табачными изделиями, контрафактное производство сигарет не уменьшается. В промышленных зонах, на складах, в заброшенных зданиях – до сих пор скрываются целые табачные фабрики.

За закрытыми дверями – современные линии упаковки, нелегальное сырье и тысячи хорошо упакованных ящиков, которые впоследствии попадут в обычные киоски. Уже оттуда их смогут купить украинцы.

Один из склад пограничники Черновицкого отряда вместе с сотрудниками Бюро экономической безопасности и СБУ обнаружили недалеко от государственной границы. Информацию о том, что в этом помещении хранится контрафактные сигареты пограничники получили заранее.

Во время обысков нашли почти 77 тысяч пачек сигарет. Все блоки уже разложили по коробкам и готовили к отправке своим потенциальным клиентам. Кроме того, было изъято около тонны сырья и заготовки для сигаретной упаковки. Общая стоимость составляла около 7 миллионов гривен.

Какое еще предприятие обнаружили?

Пограничные оперативники совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили огромную схему незаконного изготовления сигарет украинских и молдавских брендов. Во время обысков на одной из локаций нашли настоящее табачное подполье.

Дельцы организовали полный цикл: от сырья до готовой пачки. А соответствующее оборудование позволяло изготавливать контрафакт целыми партиями.

По результатам обысков правоохранители изъяли 2 промышленные линии для изготовления сигарет, почти 38 тонн сырья, 180 тысяч единиц разнообразной полиграфии и около 200 тысяч марок акцизного налога, подлинность которых будут проверять эксперты.

Кроме этого, в складских помещениях, где хранилась готовая продукция, так называемые бизнесмены скрыли более 6 тысяч литров различного алкоголя. Все обнаруженное правоохранители оценили в почти 47 миллионов гривен. Сейчас следственные действия продолжаются, а круг причастных к незаконному производству насчитывает уже 14 человек.

Наладили контрабанду в Румынию

Интересно, что уменьшение попыток табачной контрабанды в Украине не сильно повлияло на соседнюю Румынию. Ведь значительную долю сигарет контрабандисты в свое время пытались перебросить именно туда.

Поэтому с начала нынешнего года румынские правоохранители изъяли более 186 миллионов контрабандных сигарет. Эта цифра превысила показатель предыдущего 2024 года аж втрое. А сумма в которую румыны оценили изъятое составляет около 38 миллионов долларов. Для румынского бюджета – это беспрецедентные цифры.

Все это не просто черный рынок, а огромная теневая индустрия, которая ежегодно ворует из украинского бюджета десятки миллиардов гривен. Деньги, которые могли бы работать на фронт. Ведь это сотни ракет и тысячи дронов, которые уничтожали бы врага.

Поэтому обыски на предприятиях не прекращаются. Итак, всем, кто предпочитает заработать на украинцах, да еще и во время войны – придется отвечать.

