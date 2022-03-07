Нелюди, которые делают это сознательно – Кубраков об обстрелах детсадов и школ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что российские орки намеренно обстреливают детские сады и школы. Поэтому чиновник призвал не верить в сказки пленных о том, что они вроде бы ничего не знали и думали "что это учение".

Министр подчеркнул, что и захватчики и их руководство сознательно идут на такие бесчеловечные поступки, как обстрел школ и садиков. Поэтому Кубраков назвал их извергами.

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Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что оккупанты вообще не имеют права трогать ни одну нашу инфраструктуру, даже несмотря на то, что объявила о якобы атаке только на военные объекты. Однако гражданские объекты орки атакуют умышленно.

Я считаю, что они изверги, прежде всего и их руководство, и те, кто это делает. Они это делают сознательным,

– подчеркнул Кубраков.

Отметим, что, по словам министра образования Сергея Шкарлета, в Украине 211 школ повреждены или полностью разрушены.

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