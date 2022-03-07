Міністр підкреслив, що й загарбники і їхнє керівництво свідомо йдуть на такі нелюдські вчинки, як от обстріл шкіл та садочків. Тому Кубраков назвав їх нелюдами.

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Голова Мінінфраструктури наголосив, що окупанти взагалі не мають права чіпати жодну нашу інфраструктуру, навіть попри те, що оголосила про нібито атаку лише на військові об'єкти. Однак цивільні об'єкти орки атакують навмисне.

Я вважаю, що вони нелюди, перш за все і їхнє керівництво, і ті, хто це робить. Вони це роблять свідомою,

– наголосив Кубраков.

Зазначимо, що за словами міністра освіти Сергія Шкарлета в Україні 211 шкіл пошкоджені або повністю зруйновані.

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