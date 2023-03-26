Это неправильно, это несправедливо, – Зеленский в обращении поднял вопрос поддержки военных

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства поднял вопрос поддержки наших воинов и того, что все украинцы должны быть объединены в борьбе.

Главные тезисы по обращению президента для вас собрал 24 Канал. Свое обращение Владимир Зеленский начал с благодарности бойцам Национальной гвардии.

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Благодарность бойцам Нацгвардии

Поскольку 26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии, Владимир Зеленский начал обращение с благодарности бойцам и отметил выдающиеся достижения воинов НГУ за время полномасштабной войны с Россией.

Поблагодарим за крепость и силу в битве за Донбасс. За оборону Бахмута и Авдеевки. За героическую защиту Мариуполя и "Азовстали". За бои в Луганской области. За бои в Киевской области, за битву за Киев. Вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины гвардейцы гнали оккупанта из северных областей нашего государства, из Харьковщины,

– подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что более 5 тысяч бойцов НГУ за время полномасштабной войны получили государственные награды за участие в боях и проявленную храбрость.

Сила Украины – это сила всех, кто дерется за Украину и кто помогает бойцам. И представить нашу государственную силу без Национальной гвардии просто невозможно,

– подчеркнул президент.

Совещание с военными и поддержка воинов со стороны гражданских

Президент рассказал, что сегодня провел совещание с военными и представителями сектора безопасности и обороны. Глава государства подчеркнул, что Украина готовит ответы на все внутренние и внешние угрозы.

Отдельно Владимир Зеленский обратил внимание на важный вопрос – поддержку воинов со стороны гражданских и отношение к войне в обществе. В частности, проблема того, что возвращаясь с фронта воины испытывают равнодушие к войне в тылу.

Это неправильно, это несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась. Для тех, кто не просто вдали от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья, а кто мысленно вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Владимир Зеленский подчеркнул, что как и год назад, сейчас нельзя быть далеким от войны, хотя бы потому, что именно благодаря нашим воинам географически боевые действия происходят действительно далеко от многих украинцев.

Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о собрании волонтеров и присоединяйтесь, когда можете,

– призвал президент.

Также глава государства призвал всех распространять в мире правду о войне в Украине, чтобы все понимали, за что и за что борется наше государство.