Нельзя думать, что мы уже прошли все испытания, – Зеленский

Несмотря на медленный уход оккупационных войск на севере Украины, ситуация остается сложной. Президент Владимир Зеленский отметил, что впереди украинцев ждут сложные битвы.

Зеленский отметил, что после оккупантов остается очень много опасностей, сообщает 24 канал. Они минируют дома, технику и даже тела убитых людей. Однако украинские защитники уверенно и осторожно продвигаются вперед.

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Впереди – сложные сражения

Президент отметил, что на территориях, которые возвращаются после боев, пока невозможно вернуться к обычной жизни. Надо подождать, пока нашу землю разминируют и прекратятся новые вражеские обстрелы.

"На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам", – добавил Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники готовятся к еще более активной обороне. Они используют все возможности – как внутренние, так и внешние.

Еще раз подчеркиваю: впереди – сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир,

– заявил президент.

Зеленский заметил, что разговаривал с президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, они обсудили гуманитарную ситуацию в украинских городах, которые подвергаются обстрелам от оккупантов.

"Отдельно говорили о ситуации в Мариуполе. Для которой, я надеюсь, все же могут найтись решения. Европа не имеет права реагировать молчанием на происходящее с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир", – добавил президент.

Глава государства рассказал, что 1 апреля работали гуманитарные коридоры в 3 областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Благодаря этому удалось спасти 6266 человек, в том числе 3071 жителя Мариуполя.

"Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских – всех граждан. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время смогу сообщить о деталях", – подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: