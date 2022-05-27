Нельзя исключать расширение агрессии России в южном направлении, – Вениславский

Еще раньше стало известно, что Россия в войне против Украины сосредоточила усилия на Востоке и на юге нашего государства. Сейчас существует угроза, что именно в южном направлении возможно расширение агрессии страны-террористки.

Об этом 24 канала заявил Федор Вениславский – нардеп и член комитета Верховной Рады по безопасности и обороне. По его словам, не стоит исключать такой ход войны.

Война может продолжаться до зимы, кафиры закрепляются на Херсонщине, – разведка

Херсонщина и Запорожье будут зонами напряженных действий, – Вениславский

В украинской разведке рассказали, что четкий и яркий перелом в российско-украинской войне можно ожидать в июле или августе 2022 года, когда поступит достаточное количество тяжелого вооружения с Запада для эффективного отпора врагу.

В начале лета, в ближайшие недели и месяцы, ожесточенные бои будут проходить на Восточном и Слобожанском направлениях по меньшей мере до середины лета, констатировал член комитета по нацбезопасности на обороны. Частично и в Южнобужском направлении.

Запорожская и Херсонская области также будут зонами таких напряженных боевых действий и нельзя исключать расширение агрессии и атак в Южном направлении.

– сообщил Вениславский.

Он объяснил, что речь идет о направлении Николаева. Что касается Одессы, не все так однозначно. "Многие, кто говорит об Одессе. Думаю, на город у них точно в ближайшее время вряд хватит каких-либо сил и средств, чтобы это достигать", – уверен нардеп.

Что ожидать от российских захватчиков

Вениславский также отметил, что враг пытается по всем заданным линиям везти поражения с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня по нашим оборонным позициям, одновременно строя эшелонированные линии обороны.

"Он (враг – 24 канал) понимает, что наши ВСУ пойдут в контрнаступление и будут отражать нашу территорию. Он делает все, чтобы это было максимально сложно сделать", – отметил член комитета по нацбезопасности и обороне.

Вениславский о сосредоточении россиян на Юге Украины: смотрите видео 24 канала

В краткосрочной перспективе мы должны осознавать, что российские оккупанты пытаются достичь той цели, которая позволила бы российскому обществу продемонстрировать достижения, разъяснив Вениславскую тактику Кремля. Речь идет о планах оккупировать всю Донецкую и Луганскую области и обеспечить сухопутный коридор в Крым.

В ближайшие недели нас ожидает оборонная стратегия, когда должны максимально наносить убытки и поражения для врага на Луганском, Донецком и Слобожанском направлениях. Защищать каждый клочок нашей земли,

– подчеркнул нардеп.

Он заявил, что говорить о том, что нельзя говорить в ближайшее время о начале освобождения территорий, поскольку еще нет достаточного вооружения, которое позволило бы это делать в ближайшей перспективе. "По информации Главного управления разведки это сделают на середине лета", – резюмировал Вениславский.

Какая ситуация на Юге Украины: коротко

Россия не на шутку разошлась на временно захваченных территориях Юга Украины. Российские кафиры грезят тем, что смогут там закрепиться надолго, а ВСУ не вернут украинские города и поселки.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что войска государства-террористки перегруппировываются на захваченной Херсонщине и части Запорожской области. Очевидно, Россия серьезно планирует закрепиться на этих позициях.

В Офисе Президента ответили, что в Кремле очень активно пытаются сформировать у украинцев мнение, что на Юге их покинули, а "русский мир" пришел надолго.

Михаил Подоляк считает , что это полный бред, а освобождение оккупированных территорий на Юге Украины является вопросом не одного дня или месяца, но и "не вопрос года".

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