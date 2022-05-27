Про це 24 каналу заявив Федір Веніславський – нардеп та член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони. За його словами, не варто унеможливлювати такий хід війни.

До теми Війна може тривати до зими, окупанти закріплюються на Херсонщині, – розвідка

Херсонщина та Запоріжжя будуть зонами напружених дій, – Веніславський

В українській розвідці розповіли, що чіткого та яскравого перелому у російсько-українській війні можна очікувати у липні чи серпні 2022 року, коли надійде достатня кількість важкого озброєння із Заходу для ефективної відсічі ворогу.

На початку літа, протягом найближчих тижнів і місяців, запеклі бої відбуватимуться на Східному і Слобожанському напрямках щонайменше до середини літа, констатував член комітету з нацбезпеки на оборони. Частково й на Південнобузькому напрямку.

Запорізька й Херсонська області також будуть зонами таких напружених бойових дій і не можна виключати розширення агресії й атак у Південному напрямку,

– повідомив Веніславський.

Він пояснив, що мовиться про напрямок Миколаєва. Щодо Одеси не все так однозначно. "Багато, хто говорить про Одесу. Думаю, на місто у них точно найближчим часом навряд вистачить будь-яких сил і засобів, щоби це досягати", – упевнений нардеп.

Що очікувати від російських загарбників

Веніславський також зазначив, що наразі ворог намагається по всіх заданих лініях везти ураження за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню по наших оборонних позицій, одночасно будуючи ешелоновані лінії оборони.

"Він (ворог – 24 канал) розуміє, що наші ЗСУ підуть у контрнаступ і відбиватимуть нашу територію. Він робить усе те, щоби це було максимально складно зробити", – відзначив член комітету з нацбезпеки й оборони.

Веніславський про зосередження росіян на Півдні України: дивіться відео 24 каналу

У короткостроковій перспективі маємо усвідомлювати, що російські окупанти намагаються досягнути тієї мети, яка б дозволила російському суспільству продемонструвати здобутки, роз'яснив Веніславський тактику Кремля. Мовиться про плани окупувати всю Донецьку та Луганську області й забезпечити сухопутний коридор до Криму.

Найближчі тижні нас очікує оборонна стратегія, коли маємо максимально завдавати збитків і уражень для ворога на Луганському, Донецькому та Слобожанському напрямках. Захищати кожен клаптик нашої землі,

– підкреслив нардеп.

Він заявив, що говорити про те, що не можна говорити найближчим часом про початок звільнення територій, оскільки ще немає достатнього озброєння, яке б дозволили це робити у найближчій перспективі. "За інформацією Головного управління розвідки це зроблять на середині літа", – резюмував Веніславський.

Яка ситуація на Півдні України: коротко

Росія не на жарт розійшлася на тимчасово захоплених територіях Півдня України. Російські окупанти марять тим, що зможуть там закріпитися надовго, а ЗСУ не повернуть українські міста та селища.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили на тому, що війська держави-терористки перегруповуються на захопленій Херсонщині та частині Запорізької області. Вочевидь Росія серйозно планує закріпитися на цих позиціях.

В Офісі Президента відповіли, що у Кремлі дуже активно намагаються сформувати в українців думку, що на Півдні їх покинули, а "русскій мір" прийшов надовго.

Михайло Подоляк вважає, що це повна маячня, а звільнення окупованих територій на Півдні України є питанням не одного дня чи місяця, але й "не питання року".

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