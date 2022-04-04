Нельзя стоять посредине между добром и злом, – Зеленский о НАТО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в НАТО постоянно подчеркивают, что не могут передать все, что нужно Украине. Однако Североатлантический союз не может стоять посредине между добром и злом.

Президент отметил, что есть такие виды вооружения, которые не снизят оборонную систему ни одной страны НАТО, если его передадут Украине. США могли бы повлиять на некоторые страны Альянса в Европе по этому поводу.

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Нельзя постоянно стоять посредине между добром и злом

Зеленский отметил, что ранее США направили некоторым странам НАТО военную технику советских времен. Ее производили на российских и украинских военных заводах, поэтому президент не видит проблем в передаче этой техники Украине. Тогда бойцам ВСУ не нужно было бы тратить время на обучение, ведь они хорошо знают этот тип оружия.

"Это была бы скорая помощь и поддержка. И я думаю, что США могли бы повлиять на это решение, а многие европейские страны могли бы это сделать. Особенно европейские страны, которые были в отношениях с бывшим Советским Союзом. И там много этого оружия", – заметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина теряет людей. И они ценнее любого оборудования, которым европейские страны могли бы поделиться. Зеленский добавил, что истребители или бомбардировщики, изготовленные Соединенными штатами или другими странами, могли бы очень помочь в борьбе с оккупантами. Они могли бы спасать жизнь, и у России не было бы преимущества в небе.

К сожалению, мы не можем этого получить. И это касается позиции НАТО. Мы так долго говорим, что Украина не может быть частью НАТО. И они постоянно отмечают это, когда говорят, что страны Альянса не могут передать нам все, что хотят, потому что они не могут быть частью этой войны,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что страны НАТО не могут просто стоять посредине между злом и добром, белым и черным. Они все равно должны стать на какую-то сторону.

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