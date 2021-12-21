"Нельзя верить": Путин требует от США документ о гарантиях безопасности

Владимир Путин заявил, что не может верить Соединенным Штатам в сфере безопасности. Мол, ему нужен юридический документ.

Об этом он сказал на коллегии российского Министерства обороны. По его словам, России нужно нечто большее, чем устные заверения.

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Путин: США легко выходят из международных договоров

Президент страны-агрессора также заверил, что американцам нельзя верить. Именно поэтому он требует юридическое обязательство гарантий в области безопасности.

Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем, что даже этому нельзя верить никаким юридическим гарантиям,

– подчеркнул Путин.

Глава Кремля считает, что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными. "Объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя", – добавил он.

Отношения России и НАТО: последние новости

МИД России обнародовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, страна-оккупант требует от НАТО обязательств не брать Украину в Альянс.

Москва угрожает не допустить размещение инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии. Об этом заявил глава российской делегации по военной безопасности.

Страна-агрессор также пригрозила военным ответом, если НАТО будет "продолжать наступать". Кремль заявляет, что в отношениях России и НАТО наступает момент истины.

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