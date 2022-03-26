Немцы так над людьми не издевались, – украинцы о зверствах российских оккупантов

Люди, которые эвакуируются из Николаевской области, рассказывают о зверствах российских оккупантов. Захватчики даже хуже, чем немецкие нацисты.

В сети обнародовали видео, где двое старших мужчин, не сдерживая эмоций, рассказали о пережитом.

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Издевательства оккупантов

Один из мужчин говорит, что россияне поубивали всех людей.

Это сволочи, это гады, паразиты. Если воюешь с войсками – не воюй с людьми. Понимаете, убивают всех. Это хуже фашистов,

– подчеркнул он.

Другой добавил, что видел наступление немцев. Они так над людьми не издевались.

В Мелитополе россияне собирают глав ОСМД и выспрашивают, "где живут фашисты":