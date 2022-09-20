Не имеют права на существование: у Зеленского прокомментировали визит немецких депутатов в рф

Германия четко заявила, что не признает псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. В то же время депутаты ультраправой партии AFD собираются приехать на Донбасс через россию, чтобы получить "собственное представление о гуманитарной ситуации".

Нужно понимать, что россия вкладывала немало денег в ультраправые и ультралевые течения, чтобы они каким-то образом влияли на Европу. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Ультраправая инфраструктура в Европе пророссийская. Безусловно, они будут доигрывать ту партию, за которую некоторое время брали деньги, или имеют какие-то отношения с россией,

– сказал он.

Европа должна очиститься

По мнению советника ОП, мы не должны обращать внимание на это. "Это Европа должна обращать внимание, почему какое-то время эти ультраправые, нацистские течения и партии получали возможность заходить в национальные парламенты. Потому что имели доступ к российским безумным деньгам", – отметил он.

Подоляк отмечает, что Украина обязательно победит в этой войне, ведь у нас нет другого варианта, если мы хотим сохранить свою государственность. Россия же проиграет и сбежит с европейской политической арены.

Некоторое время у Европы будет шанс защитить свое пространство от всех этих ультраправых, нацистских течений, реально не имеющих права существовать с точки зрения влияний на современную гуманистическую политику,

– резюмировал он.

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