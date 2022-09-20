Потрібно розуміти, що росія вкладала чимало грошей в ультраправі та ультраліві течії, щоб вони якимось чином впливали на Європу. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ультраправа інфраструктура у Європі є проросійською. Безумовно, вони будуть догравати ту партію, за яку певний час брали гроші, або мають якісь відносини росією,

– сказав він.

Європа має очиститися

На переконання радника ОП, ми не маємо звертати увагу на це. "Це Європа має звертати увагу, чому певний час ці ультраправі, нацистські течії та партії отримували можливість заходити у національні парламенти. Тому що мали доступ до російських шалених грошей", – зауважив він.

Подоляк наголошує: Україна обов'язково переможе у цій війні, адже у нас немає іншого варіанту, якщо ми хочемо зберегти свою державність. Натомість росія програє і втече з європейської політичної арени.

Певний час у Європи буде шанс захистити свій простір від усіх цих ультраправих, нацистських течій, які реально не мають права існувати з точки зору впливів на сучасну гуманістичну політику,

– резюмував він.

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