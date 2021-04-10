Недопустимо: немецкие депутаты обвинили Россию в пытках Навального
Депутаты немецкого Бундестага назвали условия заключения оппозиционера Алексея Навального "целенаправленными пытками". Об этом говорится в письме, которое парламентарии отправили Навальному.
Источник:DW
В Бундестаге заявили, что такие действия со стороны России противоречат Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
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Депутат Мануэля Саррацина обратила внимание мира, что режим Владимира Путина вновь подвергает жизнь Навального опасности.
Сообщения о голодовке Алексея Навального удручающие. Недопустимо отводить взгляд, если режим Путина вновь подвергает жизнь Навального опасности,
– заявила Саррацина.
Депутаты требуют, чтобы Европейский комитет по предупреждению пыток Совета Европы проверил условия заключения Навального.
Немецкие СМИ сообщают, что письмо подписали уполномоченный правительства Германии по правам человека Бербель Кофлер, член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции Зеленых Юрген Триттин, глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник и другие.
Что известно о самочувствии Навального
- Еще в марте адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что оппозиционер страдает от проблем со здоровьем. В частности, у Навального сильно болела спина, а также "отнималась" нога.
- Впоследствии Юлия Навальная сообщила, что у ее мужа одна нога фактически стала недееспособной. Однако к оппозиционеру не допускают врача. Кроме того, женщина рассказала, что Навального ночью намеренно каждый час будят, и это осложняет проблемы со спиной.
- Российский журналист Роман Доброхотов заявил: если Навальный не получит надлежащую медицинскую помощь, он может получить инвалидность.
- Сам оппозиционер 31 марта объявил голодовку. Свое решение он аргументировал тем, что уже месяц просит о медицинской помощи, но не получает ее.
- В апреле Ольга Михайлова рассказала, что во время МРТ у Навального обнаружили 2 грыжи.
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