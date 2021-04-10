Депутаты немецкого Бундестага назвали условия заключения оппозиционера Алексея Навального "целенаправленными пытками". Об этом говорится в письме, которое парламентарии отправили Навальному.

В Бундестаге заявили, что такие действия со стороны России противоречат Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

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Депутат Мануэля Саррацина обратила внимание мира, что режим Владимира Путина вновь подвергает жизнь Навального опасности.

Сообщения о голодовке Алексея Навального удручающие. Недопустимо отводить взгляд, если режим Путина вновь подвергает жизнь Навального опасности,

– заявила Саррацина.

Депутаты требуют, чтобы Европейский комитет по предупреждению пыток Совета Европы проверил условия заключения Навального.

Немецкие СМИ сообщают, что письмо подписали уполномоченный правительства Германии по правам человека Бербель Кофлер, член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции Зеленых Юрген Триттин, глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник и другие.

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