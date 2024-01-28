Стоит отметить, что кроме подарка в виде 100 дронов Trinity, немецкая компания и до этого активно сотрудничала с Украиной. В частности, она поставляла сотни БпЛА Vector от имени правительства Германии.

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Поставки немецкого дрона

Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 беспилотников Trinity для украинских Вооруженных Сил. Указывается, что решение о безвозмездной поставке вооружения было принято еще в сентябре 2023 года. Украинские операторы уже завершили тренинг по подготовке инструкторов, что проводила для военных компания.

Ожидается, что первая партия беспилотников поступит к концу этого месяца. Сам дрон Trinity особенный тем, что производит автоматизированное тактическое картографирование и визуализацию местности. Беспилотник имеет следующие характеристики:

максимальное время полета – 90 минут;

максимальная площадь – 700 гектаров;

дальность – 5 – 7, 5 километров;

размах крыльев – 2, 394 метра;

максимальный взлетный вес – 5, 75 килограмма.

Эти дроны используются для точного отражения повреждений инфраструктуры., зданий, дорог или мостов после, к примеру, русских атак. Также есть шанс, что Trinity появится и на фронте, ведь немецкий производитель предоставил разные модели этого дрона.

Компания поделилась с Украиной и беспилотником Trinity Tactical, который можно использовать, к примеру, для обеспечения изображений в режиме реального времени спецподразделений, действующие на территории противника или в изолированных районах.

Как действует немецкий картографический беспилотник Trinity: смотрите видео

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