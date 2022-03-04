Немецкие СМИ бьют тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС: красноречивая обложка Spiegel

Россияне обстреливают Запорожскую АЭС и создают угрозу ядерной опасности. Немецкие СМИ уже бьют тревогу.

На главной странице немецкого издания Der Spiegel разместили фото электростанции и надпись "Русские войска атакуют самую большую АЭС в Европе".

Важно В Энергоатоме заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС: онлайн-трансляция

Обстрелы ЗАЭС

Оккупанты обстреливают АЭС в упор. Спикер станции подчеркнул, что атакуют по тяжелой технике. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.

Загорелся пожар, но спасатели не могут начать его тушить.



Что делать в случае радиационной опасности / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!