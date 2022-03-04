Немецкие СМИ бьют тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС: красноречивая обложка Spiegel
4 марта 2022 , 03:10Читати новину українською
Россияне обстреливают Запорожскую АЭС и создают угрозу ядерной опасности. Немецкие СМИ уже бьют тревогу.
На главной странице немецкого издания Der Spiegel разместили фото электростанции и надпись "Русские войска атакуют самую большую АЭС в Европе".
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Обстрелы ЗАЭС
Оккупанты обстреливают АЭС в упор. Спикер станции подчеркнул, что атакуют по тяжелой технике. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.
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