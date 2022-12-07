Берлин и Варшава достигли согласия по размещению систем Patriot в Польше, – СМИ
Источник:Anews
Польша и Германия достигли согласия по размещению систем Patriot. Заметим, что раньше Варшава просила Берлин передать эти ЗРК Украине.
В целом Германия передаст Польше три Patriot. Их интегрируют в общую систему НАТО. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-службы Минобороны Германии Арно Коллац. Подробнее информирует 24 канал.
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Patriot разместят на территории Польши
Накануне два министра обороны (Германии и Польши – 24 канал) достигли договоренности о том, что Польша принимает предложение Германии и одобряет размещение систем Patriot на своей территории,
– отметил Коллац.
Он уточнил, что речь идет именно о трех системах, которые "должны быть интегрированы в общую систему и общее планирование НАТО".
В ближайшее время в Польшу отправится специальная группа, которая изучит ситуацию на месте. Кроме того, стороны еще должны согласовать многие детали.
Кратко, что нужно знать о дискуссиях вокруг Patriot
- Германия предложила передать Польше эти системы ПВО, после того как во время массированной атаки захватчиков по Украине ракета упала в Пшеводове и убила двух мужчин.
- Польша попросила направить Patriot в Украину. Уверили, что это убережет наше государство от дальнейших жертв и обесточений. Кроме того, повысит безопасность Польши на восточной границе.
- В Германии ответили, что эти системы предназначены для использования только на территории НАТО.
- Позже в США заявили, что отправлять эти системы ПВО в Украину пока планируют.
- Об окончательном отказе Германии предоставлять системы Patriot Украине 6 декабря сообщил министр обороны Польши. Мариуш Блащак отметил, что с разочарованием отреагировал на такое решение. Он подчеркнул: "Развертывание Patriot на западе Украины повысит безопасность поляков и украинцев".