Берлин и Варшава достигли согласия по размещению систем Patriot в Польше, – СМИ

Польша и Германия достигли согласия по размещению систем Patriot. Заметим, что раньше Варшава просила Берлин передать эти ЗРК Украине.

В целом Германия передаст Польше три Patriot. Их интегрируют в общую систему НАТО. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-службы Минобороны Германии Арно Коллац. Подробнее информирует 24 канал.

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Patriot разместят на территории Польши

Накануне два министра обороны (Германии и Польши – 24 канал) достигли договоренности о том, что Польша принимает предложение Германии и одобряет размещение систем Patriot на своей территории,

– отметил Коллац.

Он уточнил, что речь идет именно о трех системах, которые "должны быть интегрированы в общую систему и общее планирование НАТО".

В ближайшее время в Польшу отправится специальная группа, которая изучит ситуацию на месте. Кроме того, стороны еще должны согласовать многие детали.

Кратко, что нужно знать о дискуссиях вокруг Patriot