Немецкий концерн Deutsche Bahn уточнил планы сотрудничества с Укрзализныцей

11 ноября 2021 , 12:21
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Источник:

DW

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn будет сотрудничать с Укрзализныцей в сфере пассажирских перевозок. В 2022 году компания отправит в Украину своих менеджеров.

Менеджеры немецкого концерна будут консультировать Укрзализныцю относительно структурных аспектов в пассажирских перевозках.

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Немецкий концерн уже сотрудничает с Укрзализныцей

Компания Deutsche Bahn уже консультирует украинцев в сфере пассажирских перевозок, в частности в финансовых вопросах.

Основной целью немецкой компании является помощь Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых. Причиной этого являются убытки украинского перевозчика в 2020 году.

Обратите внимание! По подсчетам Укрзализныци, убытки от пассажирских перевозок после начала пандемии составляют 8,7 миллиарда гривен. Компании не удалось покрыть их за счет грузовых перевозок. Суммарные убытки оценивают почти в 12 миллиардов.

Соглашение Deutsche Bahn и Укрзализныци

  • Еще в феврале 2020 года немецкий концерн Deutsche Bahn подписал меморандум о стратегическом партнерстве с Укрзализныцей.
  • Согласно договору, немецкая компания должна была передавать украинским коллегам свой технический опыт и опыт операционного управления, закупок и предоставления сервисных услуг.
  • Из-за пандемии коронавируса Кабинет Министров в апреле 2020 года временно приостановил сотрудничество компаний.
  • В августе 2021 года компании подписали новый договор, согласно которому Deutsche Bahn поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление.
Автор: Іван Магуряк