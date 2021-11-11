Немецкий концерн Deutsche Bahn уточнил планы сотрудничества с Укрзализныцей
11 ноября 2021 , 12:21Читати новину українською
Источник:DW
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn будет сотрудничать с Укрзализныцей в сфере пассажирских перевозок. В 2022 году компания отправит в Украину своих менеджеров.
Менеджеры немецкого концерна будут консультировать Укрзализныцю относительно структурных аспектов в пассажирских перевозках.
Интересно К 2024 года скоростные поезда будут курсировать между всеми областными центрами Украины
Немецкий концерн уже сотрудничает с Укрзализныцей
Компания Deutsche Bahn уже консультирует украинцев в сфере пассажирских перевозок, в частности в финансовых вопросах.
Основной целью немецкой компании является помощь Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых. Причиной этого являются убытки украинского перевозчика в 2020 году.Обратите внимание! По подсчетам Укрзализныци, убытки от пассажирских перевозок после начала пандемии составляют 8,7 миллиарда гривен. Компании не удалось покрыть их за счет грузовых перевозок. Суммарные убытки оценивают почти в 12 миллиардов.
Соглашение Deutsche Bahn и Укрзализныци
- Еще в феврале 2020 года немецкий концерн Deutsche Bahn подписал меморандум о стратегическом партнерстве с Укрзализныцей.
- Согласно договору, немецкая компания должна была передавать украинским коллегам свой технический опыт и опыт операционного управления, закупок и предоставления сервисных услуг.
- Из-за пандемии коронавируса Кабинет Министров в апреле 2020 года временно приостановил сотрудничество компаний.
- В августе 2021 года компании подписали новый договор, согласно которому Deutsche Bahn поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление.