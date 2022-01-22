Немецкий МИД готовит эвакуацию семей работников посольства в Украине, – Bild

Берлин готовится вывести своих дипломатов из Украины на случай обострения российской агрессии. Сейчас там разрабатывают план эвакуации.

Соответствующий план уже разрабатывает Министерство иностранных дел Германии. Такую информацию немецкие СМИ распространили 22 января.

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Эвакуацию готовят на случай обострения в Украине

"Война между Украиной и Россией, очевидно, становится все более вероятной", – пишет издание Bild. Именно поэтому, если ситуация ухудшится, Германия будет вывозить из страны своих дипломатов.

Ранее СМИ сообщили о таких же намерениях США

24 канал обратился с комментарием в украинский МИД. Мы обновим эту новость, как только получим официальный ответ.

Как сообщил американский журналист Лукас Томплинсон, ссылаясь на информацию от источников, США таки будет эвакуировать дипломатов из Украины. Такое решение якобы приняли в Госдепе из-за угрозы нового нападения России.

Томплинсон утверждает, что США могут начинать эвакуацию семей дипломатов уже с понедельника, 24 января. При этом, официальных подтверждений этому от Госдепа пока не было.

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