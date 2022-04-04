Немецкий министр в твите о зверствах россиян в Буче упомянул о "сопротивлении Навального"

У немецких политиков особенное отношение к россиянам. Даже вспоминая о зверствах, которые сделали российские подонки в Буче, они пытаются "найти что-то хорошее".

На этот раз таким "лучиком добра" стал Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок в России. О нем решил упомянуть министр финансов Германии Кристиан Линднер.

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"Звірства у Бучі засмутили нас усіх. Наша підтримка стосується України та її боротьби, але вона також включає мужній опір російської опозиції Путіну. Тому я регулярно нагадую про Олексія Навального", – написав Крістіан Лінднер.

Двуликая поддержка

Циничность этого заявления состоит в том, что именно Линдрен был тем немецким министром, с которым общался украинский посол в Германии Андрей Мельник в первые часы войны. Линдрен в разговоре с украинским дипломатом заявил, что нужды оказывать поддержку Украине нет, ведь Россия достаточно быстро победит. И заявил, что нелепо поставлять Украине оружие или отключать Россию от SWIFT.

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Кроме того, Линднер в своем заявлении традиционно перекладывает всю вину на российского диктатора Владимира Путина, "выводя из-под удара" остальных россиян. Хотя это именно российские оккупанты расстреливали мирных жителей Бучи. А остальное население России активно поддерживает действия своего лидера. И эта поддержка после начала войны против Украины только возросла.

О том, что виноват только Путин, а не россияне, неоднократно отмечал и немецкий канцлер Олаф Шольц. Как будто это лично Путин расстреливает из ракет украинские города, и убивает выстрелом в затылок мирных жителей.

Такими заявлениями российские силы пытаются снять наложенные санкции. Ведь если виноват Путин, а не российский народ, то и санкции нужно налагать лично на Путина, а не на россиян.